Сушинский: рановато уволили Рябыкина из «Авангарда». Дело не в нём, а в подборе игроков

Чемпион мира по хоккею, бывший президент и легендарный нападающий «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал увольнение главного тренера «ястребов» Дмитрия Рябыкина. В годы карьеры они играли вместе.

«Уже уволили? Жалко! Думаю, дело не в Рябыкине, а в команде и подборе игроков. Совершенно нет обороны и вратарской линии. Ещё и 12 матчей на выезде. Моё мнение — рановато его уволили», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, ранее хоккейный клуб «Авангард» принял решение завершить сотрудничество с главным тренером Дмитрием Рябыкиным. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Кравец. Под руководством Рябыкина омская команда на старте сезона потерпела 10 поражений (девять — в основное время, одно — по буллитам) в 16 матчах.