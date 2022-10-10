«Рябыкин — не самый крайний». Плющев — об увольнении тренера из «Авангарда»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об увольнении главного тренера «Аванграда» Дмитрия Рябыкина.
«Рябыкину надо было дать поработать. Учитывая, что ему предложили в этом сезоне, — так было бы правильно. Да и календарь у «Авангарда» был немыслимый. Думаю, и селекция была проведена без интересов тренера. Если брать результаты, то они неудачные — руководство недовольно. Как мне кажется, Рябыкин в этой ситуации — не самый крайний человек», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, ранее хоккейный клуб «Авангард» принял решение завершить сотрудничество с главным тренером Дмитрием Рябыкиным. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Кравец. Под руководством Рябыкина омская команда на старте сезона потерпела 10 поражений (девять — в основное время, одно — по буллитам) в 16 матчах.
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