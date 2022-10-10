Андрей Сафронов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов высказался о перспективах лидера «Вашингтона» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ и оценил его шансы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Думаю, Сашка принадлежит к категории людей, которые живут под девизом «или грудь в крестах, или голова в кустах». Если у него не будет никаких непредвиденных спортивных недугов, никаких травм, то он всё-таки будет в состоянии побить вечный рекорд великого хоккеиста Уэйна Гретцки и стать более великим — игроком, который представляет великую Россию в НХЛ. Хотя сделать это, откровенно говоря, будет сложно, потому что раньше был чуть другой хоккей — менее контактный, менее динамичный. Это не принижает достижения Гретцки, но думаю, что Сашке оно по плечу. Надо просто болеть, переживать и надеяться, чтобы у капитана «Вашингтона» не было травм.



У нас столько специалистов, которые и в том году говорили, что он не забьет 30, в позапрошлом говорили, что Овечкин уже не тот… Знаете, собака лает — караван идёт. Ему рекорд Гретцки по плечу, он может это сделать», — сказал Сафронов «Газете.Ru».