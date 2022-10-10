Панарин стал ассистентом капитана «Рейнджерс» Джейкоба Трубы

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин назначен ассистентом капитана команды, сообщает официальный «Твиттер» клуба.
Также ассистентами назначены форварды Крис Крайдер, Мика Зибанеджад и Баркли Гудроу.
Напомним, в августе 2022 года капитаном «Нью-Йорк Рейнджерс» стал защитник Джейкоб Труба. 28-летний Труба выступает за «Рейнджерс» с 2019 года после обмена из «Виннипег Джетс», за который он играл с начала карьеры в Национальной хоккейной лиге. В прошедшем регулярном сезоне защитник принял участие в 81 матче, набрав 39 (11+28) очков при полезности «+25» и добавив 20 игр в плей-офф, где заработал пять (1+4) баллов.
В чемпионате-2021/2022 несколько игроков являлись капитанами «синерубашечников», в том числе российский нападающий Артемий Панарин. В прошедшем сезоне НХЛ на счету Панарина 95 матчей за «Рейнджерс», в которых он забросил 28 шайб и отдал 84 результативные передачи.
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