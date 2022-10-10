Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сафронов: Капризов напоминает мне великого хоккеиста Владимира Крутова

Сафронов: Капризов напоминает мне великого хоккеиста Владимира Крутова
Комментарии

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги высказался о выступающих за океаном россиянах.

«И за Кучерова с Василевским надо переживать, чтобы ребята всё-таки стали трехкратными обладателями Кубка Стэнли, и за Капризова, который большим трудом и своей работой добивается того, что имеет. Капризов — какие-то специалисты, наверное, прочтут и удивятся — во многих отношениях напоминает мне великого хоккеиста Владимира Крутова. Вроде чего-то не хватает, а всё есть. Вроде всё есть, а есть и ещё что-то дополнительно. Это боец, который будет продолжать удивлять болельщиков своим русским, залихватским характером — так же, как и Панарин.

Про Панарина говорю меньше, потому что он праворукий нападающий, а Капризов — леворукий, как был и Владимир Евгеньевич Крутов. Они чем-то похожи катанием, движением, анатомическим сложением. Думаю, от Капризова и Панарина можно ждать прорыва», — сказал Сафронов «Газете.Ru».

Новость по теме
Андрей Сафронов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022