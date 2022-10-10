Нападающий Брассар подписал полноценный контракт с «Оттавой»

Нападающий Дерик Брассар подписал полноценный контракт с «Оттавой Сенаторз», сообщает журналист Фрэнк Серавалли в своём «Твиттере».

Соглашение рассчитано на один год с зарплатой $ 750 тыс.

В середине сентября 2022 года «Оттава» приглашала Брассара на просмотр.

34-летний форвард выступал в Национальной хоккейной лиге за «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Флориду Пантерз», «Колорадо Эвеланш», «Нью-Йорк Айлендерс», «Аризону Койотс» и «Филадельфию Флайерз». Ранее за «Оттаву» он выступал с 2016 по 2018 год.



В общей сложности на счету Брассара 951 встреча в Национальной хоккейной лиге, он набрал 522 (202+320) балла. Также он становился чемпионом мира в составе сборной Канады на турнире в России в 2016 году.