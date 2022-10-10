Голкипер «Металлурга» Паскуале забил гол в собственные ворота

В эти минуты в Магнитогорске проходит матч регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Местный Металлург» принимает на своём льду московоское «Динамо». (Идёт третий период, счёт 2:0 в пользу гостей).

На четвёртой минуте третьего периода после броска форварда гостей Ивана Муранова, шайба, отскочив от стекла, угодила в голкипера «магнитки» Эдди Паскуале, который закатился с ней в ворота. После видеопросмотра судьи засчитали гол и записали его на Муранова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Московское «Динамо» после 16 сыгранных встреч набрало 24 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.