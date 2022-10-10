Голкипер «Металлурга» Паскуале забил гол в собственные ворота
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В эти минуты в Магнитогорске проходит матч регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Местный Металлург» принимает на своём льду московоское «Динамо». (Идёт третий период, счёт 2:0 в пользу гостей).
На четвёртой минуте третьего периода после броска форварда гостей Ивана Муранова, шайба, отскочив от стекла, угодила в голкипера «магнитки» Эдди Паскуале, который закатился с ней в ворота. После видеопросмотра судьи засчитали гол и записали его на Муранова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Московское «Динамо» после 16 сыгранных встреч набрало 24 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
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