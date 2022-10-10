Защитник «Оттавы» Зуб получил повреждение на тренировке

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава» Артём Зуб получил лёгкое повреждение на тренировке, сообщает в своем «Твиттере» журналист Иэн Мендес со ссылкой на главного тренера команды Ди Джея Смита.

Тренер сообщил, что 27-летний хоккеист получил растяжение. При этом он выразил надежду на то, что Зуб будет полностью готов к первому матчу сезона.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Зуб провёл за «Оттаву» 81 матч, в которых забросил шесть шайб и отдал 16 голевых передач. Всего в рамках НХЛ, игрок провёл 128 игр, в которых набрал 36 (9+27) очков.

В рамках Континентальной хоккейной лиги Зуб играл за «Амур» и СКА. Общее число игр в КХЛ — 308. 27-летний защитник забил 20 голов и отдал 45 результативных передач.