Самсонов сыграет против «Вашингтона» в первой домашней игре с «Торонто»

Российский вратарь клуба «Торонто» Илья Самсонов сыграет в первом домашнем матче команды в сезоне против своей бывшей команды — «Вашингтон Кэпиталз», сообщил в своём «твиттере» журналист Марк Мастерс со ссылкой на главного тренера «кленовых листьев» Шелдона Кифа.
Матч «Торонто» — «Вашингтон» пройдет в ночь на 14 октября (2:30 мск).
В прошлом сезоне Самсонов играл в составе «Вашингтона», который по окончании сезона не стал делать голкиперу квалификационное предложение. Летом он подписал однолетний контракт с «Торонто».
Свой первый матч сезона «Торонто» проведёт днем ранее в гостях с «Монреалем». В этой игре ворота команды будет защищать канадский голкипер Мэтт Мюррей.
Самсонов выступал за «Вашингтон» с 2019 года. Он был выбран клубом на драфте 2015 года под общим 22-м номером. Россиянин, который является воспитанником магнитогорского «Металлурга», провёл в НХЛ 89 матчей, в которых одержал 52 победы, отражая в среднем 90,2% бросков при коэффициенте надежности 2,81.
- 10 октября 2022
-
22:53
-
22:28
-
22:09
-
22:01
-
21:46
-
21:32
-
21:25
-
21:15
-
21:11
-
20:56
-
20:21
-
20:13
-
19:53
-
19:15
-
18:56
-
18:41
-
18:20
-
17:53
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
16:56
-
16:43
-
16:37
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:05
-
15:58
-
15:40
-
15:26
-
15:25
-
15:22
-
15:20
-
15:02