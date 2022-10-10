Самсонов сыграет против «Вашингтона» в первой домашней игре с «Торонто»

Российский вратарь клуба «Торонто» Илья Самсонов сыграет в первом домашнем матче команды в сезоне против своей бывшей команды — «Вашингтон Кэпиталз», сообщил в своём «твиттере» журналист Марк Мастерс со ссылкой на главного тренера «кленовых листьев» Шелдона Кифа.

Матч «Торонто» — «Вашингтон» пройдет в ночь на 14 октября (2:30 мск).

В прошлом сезоне Самсонов играл в составе «Вашингтона», который по окончании сезона не стал делать голкиперу квалификационное предложение. Летом он подписал однолетний контракт с «Торонто».

Свой первый матч сезона «Торонто» проведёт днем ранее в гостях с «Монреалем». В этой игре ворота команды будет защищать канадский голкипер Мэтт Мюррей.

Самсонов выступал за «Вашингтон» с 2019 года. Он был выбран клубом на драфте 2015 года под общим 22-м номером. Россиянин, который является воспитанником магнитогорского «Металлурга», провёл в НХЛ 89 матчей, в которых одержал 52 победы, отражая в среднем 90,2% бросков при коэффициенте надежности 2,81.