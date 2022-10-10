Форварда «Колорадо» Мальцева отправили в клуб АХЛ

Нападающего «Колорадо Эвеланш» Михаила Мальцева отправили в клуб АХЛ «Колорадо Иглз», сообщает официальный «Твиттер» «лавин».

Напомним, сутки назад Мальцева выставили на драфт отказов.

«Колорадо Эвеланш» летом продлил контракт с 24-летним форвардом на один сезон. При игре в АХЛ за фарм-клуб «лавин» – «Колорадо Иглз» – зарплата российского форварда будет составлять $ 200 тыс.

В минувшем сезоне Мальцев играл в НХЛ и АХЛ. В 18 матчах регулярного чемпионата за «Колорадо» он не отметился результативными действиями, а за фарм-клуб провёл 56 встреч, в которых забросил 17 шайб и сделал 31 голевую передачу, набрав в общей сложности 48 очков и став четвёртым бомбардиром команды. В плей-офф АХЛ на его счету 6 (4+2) очков в девяти играх.