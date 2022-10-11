Яковенко — о Европе: на бензин цены чуть-чуть повысились, но не сказать, что космически

Российский защитник клуба Национальной лиги Швейцарии «Биль» Александр Яковенко рассказал о жизни в Европе.
«Были ли проблемы с продлением визы? Нет. После окончания сезона мне надо было немного подождать и дали новую визу. Ни с чем проблем не было.
Как относятся к россиянам в Швейцарии? Я не ощущаю никакого давления. Ничего не поменялось, все относятся хорошо — как партнёры по команде, так и люди на улицах. Нормальное человеческое отношение.
В Европе увеличились цены на энергоресурсы? Есть проблемы с отоплением? У меня квартиру и коммуналку оплачивает команда, так что никаких проблем нет. Отопление есть. Инфляцию особо не заметил. На бензин цены чуть-чуть повысились, но не сказать, что как-то космически», — сказал Яковенко в интервью «РБ Спорт».
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