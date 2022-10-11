Яковенко — о Европе: на бензин цены чуть-чуть повысились, но не сказать, что космически

Российский защитник клуба Национальной лиги Швейцарии «Биль» Александр Яковенко рассказал о жизни в Европе.

«Были ли проблемы с продлением визы? Нет. После окончания сезона мне надо было немного подождать и дали новую визу. Ни с чем проблем не было.

Как относятся к россиянам в Швейцарии? Я не ощущаю никакого давления. Ничего не поменялось, все относятся хорошо — как партнёры по команде, так и люди на улицах. Нормальное человеческое отношение.

В Европе увеличились цены на энергоресурсы? Есть проблемы с отоплением? У меня квартиру и коммуналку оплачивает команда, так что никаких проблем нет. Отопление есть. Инфляцию особо не заметил. На бензин цены чуть-чуть повысились, но не сказать, что как-то космически», — сказал Яковенко в интервью «РБ Спорт».