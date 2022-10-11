Кареев: обычно, когда первый матч играл «на ноль», во втором пропускал в первом периоде

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев подвел итоги стартового отрезка команды в сезоне, рассказал о своих мыслях во время серии без пропущенных шайб и несостоявшемся рекорде.
«Как оценю игру «Салавата Юлаева» после первой четверти сезона? Мы сейчас втягиваемся, привыкаем к тренерскому заданию, стараемся всё выполнять. Пока идёт такой процесс. Надеюсь, что в дальнейшем будем прибавлять.
Как чувствовал себя в отрезке из трёх матчей без пропущенных шайб? Да, хороший отрезок получился. Главное, что мы выигрывали эти матчи. Я чувствовал себя нормально, никаких проблем не было. Спокойно тренировался и готовился к матчам.
Не следил ли за цифрами серии без пропущенных шайб? Нет. Таких мыслей даже не было. Главная задача – победа команды. Всё остальное уходит на второй план. Уже потом, после игры, узнал про рекорд и мою серию.
Была ли подобная серия без пропущенных шайб? Нет. Обычно, когда первый матч играл «на ноль», во втором пропускал уже в первом периоде.
Что изменилось сейчас? Я не думаю, что есть какие-то изменения. Такое стечение обстоятельств. В хоккее всегда будут забивать голы, все это прекрасно понимают. Поэтому я просто стараюсь концентрироваться на своей работе и всё системно выполнять», — цитирует Кареева сайт «Салавата Юлаева».
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