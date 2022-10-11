Козлов: подкорректировали тактику, возврат в оборону, от этого всё пошло вверх

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги стартового отрезка команды в сезоне, рассказал о том, что поменяла команда в игре после матча с «Ак Барсом» (0:3), и прокомментировал сроки восстановления травмированных игроков.

«Как оценю первую часть сезона? В целом всё неплохо. Конечно, могло быть и лучше. Всегда есть к чему стремиться. Видно, что ребята понимают нашу идею, прислушиваются. Реализуют её на льду. Это большой плюс.

Был особенный разговор после «зелёного дерби»? Был особый разговор. Мы немного подкорректировали тактические действия, возврат в оборону. От этого всё пошло вверх. Ребята – молодцы, была правильная подготовка к делу, профессионализм. Это дало свои плоды.

Будем ли искать внутренние резервы для усиления? У нас неплохо молодёжь прогрессирует, ветераны ведут за собой, играют правильно. Показывают пример, как нужно парням действовать. В этой ситуации мы должны использовать свои резервы.



Как проходит реабилитация Хо-Сэнга? Пока нет предварительной информации по срокам его восстановления. Он проходит плановую реабилитацию, пока это всё, что мы можем сказать.



Что со здоровьем Евгения Тимкина и Виктора Антипина? Евгений Тимкин ещё не выходил на лёд. Виктор Антипин сегодня потренируется один, отдельно от команды. Если его травма не будет беспокоить, то он присоединится к игрокам общей группы», — приводит слова Козлова «Горобзор.Ру».