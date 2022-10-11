Рябыкин: уверен, Хартли откажется вновь возглавить «Авангард»
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Бывший главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказал мнение о том, возглавит ли Боб Хартли «ястребов», и рассказал об атмосфере в раздевалке.
«Хартли был в Омске. Мы много до сих пор общаемся. Конечно, моя отставка стала для него неожиданностью. Но он тоже сказал: «Это жизнь тренера. Через это надо проходить».
«Авангард» сможет уговорить Боба вернуться на тренерский мостик? Сомневаюсь… Более чем уверен, что Хартли однозначно откажется.
Была ли в раздевалке «Авангарда» удручающая атмосфера? Я лично этого не видел. Да мы не так часто в раздевалке находимся. В основном там бывают игроки, а не тренеры. Но я не видел такого. А то, что говорит Волков, — это его слова», — приводит слова Рябыкина «Матч ТВ».
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