Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Драйден: канадцы почти не бывали за «железным занавесом». Москва казалась зловещим местом

Драйден: канадцы почти не бывали за «железным занавесом». Москва казалась зловещим местом
Комментарии

Легендарный голкипер сборной Канады и «Монреаль Канадиенс» Кен Драйден рассказал о том, как впервые оказался в Москве во время Суперсерии-1972.

«Мало кто из канадцев бывал в Европе в 1972 году, и практически никто не бывал за «железным занавесом». Москва казалась очень, очень зловещим местом», — приводит слова Драйдена CBC Sports в собственной статье, посвящённой Суперсерии-1972.

В первом московском матче Суперсерии СССР — Канада в 1972 году советская сборная победила сборную Канады со счётом 5:4 (0:1, 0:2, 5:1), отыгравшись со счёта 1:4 после половины третьего периода. Ворота сборной СССР защищал Владислав Третьяк. По итогам серии канадцы выиграли четыре матча, СССР – три, ещё одна игра закончилась вничью.

«Нашему болельщику грозила каторга в Сибири». Воспоминания канадцев о Москве на Суперсерии «Нашему болельщику грозила каторга в Сибири». Воспоминания канадцев о Москве на Суперсерии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022