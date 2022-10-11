Драйден: канадцы почти не бывали за «железным занавесом». Москва казалась зловещим местом
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Легендарный голкипер сборной Канады и «Монреаль Канадиенс» Кен Драйден рассказал о том, как впервые оказался в Москве во время Суперсерии-1972.
«Мало кто из канадцев бывал в Европе в 1972 году, и практически никто не бывал за «железным занавесом». Москва казалась очень, очень зловещим местом», — приводит слова Драйдена CBC Sports в собственной статье, посвящённой Суперсерии-1972.
В первом московском матче Суперсерии СССР — Канада в 1972 году советская сборная победила сборную Канады со счётом 5:4 (0:1, 0:2, 5:1), отыгравшись со счёта 1:4 после половины третьего периода. Ворота сборной СССР защищал Владислав Третьяк. По итогам серии канадцы выиграли четыре матча, СССР – три, ещё одна игра закончилась вничью.
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