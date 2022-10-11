Эспозито — о Суперсерии: я послал воздушный поцелуй Брежневу. Люди вокруг него засмеялись

Фил Эспозито рассказал об эпизоде со своим падением на представлении команд перед первым московским матчем Суперсерии-1972.

«Девочки подарили нам цветы. Думаю, я слишком сильно сжал цветок, так что с него отвалился лепесток. Когда меня представляли, я наступил на этот листик и полетел вниз. То ли смеяться, то ли плакать. Помню, что я поймал взгляд Леонида Брежнева. Он посмотрел на меня, а я послал ему воздушный поцелуй. Люди вокруг него засмеялись, но он посмотрел на них, и они заткнулись. Я переборщил, но не знаю. Мне кажется, это сняло напряжение с канадцев, которые были на арене», — приводит слова Эспозито CBC Sports в собственной статье, посвящённой Суперсерии-1972.

По итогам серии канадцы выиграли четыре матча, СССР – три, ещё одна игра закончилась вничью.