Губерниев: Гашек хочет быть владычицей морскою, чтобы вся НХЛ ему служила

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале иронично высказался о заявлениях легендарного бывшего вратаря НХЛ и «Спартака» Доминика Гашека. Чешский страж ворот критически отреагировал на решение НХЛ допустить российских игроков к двум вынесенным матчам, которые проходили в Праге.

«Хочет Гашек быть владычицей морскою, чтобы вся НХЛ ему служила и была у него на посылках...» — говорится в сообщении.

Напомним, в Праге «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» провели два вынесенных матча, в которых приняли участие российские игроки Яков Тренин и Евгений Свечников.



Напомним, ранее Гашек посылал официальные письма в НХЛ с просьбой запретить участие российских хоккеистов в матчах в Чехии. НХЛ проигнорировала эти письма.