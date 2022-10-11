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Губерниев: Гашек хочет быть владычицей морскою, чтобы вся НХЛ ему служила

Губерниев: Гашек хочет быть владычицей морскою, чтобы вся НХЛ ему служила
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале иронично высказался о заявлениях легендарного бывшего вратаря НХЛ и «Спартака» Доминика Гашека. Чешский страж ворот критически отреагировал на решение НХЛ допустить российских игроков к двум вынесенным матчам, которые проходили в Праге.

«Хочет Гашек быть владычицей морскою, чтобы вся НХЛ ему служила и была у него на посылках...» — говорится в сообщении.

Напомним, в Праге «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» провели два вынесенных матча, в которых приняли участие российские игроки Яков Тренин и Евгений Свечников.

Напомним, ранее Гашек посылал официальные письма в НХЛ с просьбой запретить участие российских хоккеистов в матчах в Чехии. НХЛ проигнорировала эти письма.

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