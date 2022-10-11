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«Куньлунь» разгромил «Барыс» со счётом 5:0, одержав третью победу подряд

«Куньлунь» разгромил «Барыс» со счётом 5:0, одержав третью победу подряд
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0 (3:0, 2:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2022, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Родевальд (Ип, Вуд) – 09:07 (5x4)   0:2 Ип (Челиос) – 13:58 (5x5)   0:3 Кейн – 15:33 (4x5)   0:4 Лесли (Вуд, Ип) – 29:12 (5x4)   0:5 Ловерде (Николлс) – 39:49 (5x5)

На 10-й минуте Джек Родевальд, реализовав численное большинство, вывел китайскую команду вперёд. На 14-й минуте Брэндон Ип с передачи Джейка Челиоса удвоил преимущество гостей. Через полторы минуты Кори Кейн в меньшинстве после грубой ошибки Юлиуса Гудачека в третий раз поразил ворота астанинцев. На 30-й минуте Зак Лесли забросил в большинстве. На последней минуте периода Винсент Ловерде с передачи Джоша Николлса довёл счёт до разгромного.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 13 октября в Астане сыграет с «Адмиралом». «Куньлунь» 14 октября примет «Северсталь».

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