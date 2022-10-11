«Куньлунь» разгромил «Барыс» со счётом 5:0, одержав третью победу подряд

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0 (3:0, 2:0, 0:0).

На 10-й минуте Джек Родевальд, реализовав численное большинство, вывел китайскую команду вперёд. На 14-й минуте Брэндон Ип с передачи Джейка Челиоса удвоил преимущество гостей. Через полторы минуты Кори Кейн в меньшинстве после грубой ошибки Юлиуса Гудачека в третий раз поразил ворота астанинцев. На 30-й минуте Зак Лесли забросил в большинстве. На последней минуте периода Винсент Ловерде с передачи Джоша Николлса довёл счёт до разгромного.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 13 октября в Астане сыграет с «Адмиралом». «Куньлунь» 14 октября примет «Северсталь».