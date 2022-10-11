Тренер «Адмирала»: 18 блоков в третьем периоде — я перед своими игроками шляпу снимаю

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги победы в матче с «Сибирью».
«Хорошая игра, хорошая самоотдача с нашей стороны. 30 блокированных бросков, жертвовали собой, причём вся команда. Это то, что я хочу видеть в идеале. Когда игроки жертвуют собой ради результата, ради победы. Характер, сила воли. Только так в этой лиге мы можем побеждать.
Насколько было важно хорошо начать первый период? Вообще, очень важно в этой лиге забить первым и повести в счёте. Для нашей команды — тем более. Мы немножко умеем играть по счёту, а когда мы догоняем, нам немножко сложнее, потяжелее будет в психологическом плане и во всех отношениях. Мы на это сегодня обращали внимание. Я знаю, что дома мы три первых периода проиграли, мы на это обращали внимание. Но сегодня мы 0:0 сыграли, это хорошо.
Игра Саюстова? Дима для первой встречи молодец, сыграл хорошо. Мы, в принципе, и хотели такого центрального. Он в прошлом году со мной работал, я его знаю хорошо. Сейчас немножко он игровые кондиции наберёт, и, думаю, он нам поможет. Я доволен сегодня его игрой. Он долго не играл, потренировался буквально неделю с нами.
Подловили на ошибках соперника? Очень важно, что мы практически сразу сравняли счёт. Хорошо сработала наша спецбригада большинства. Забросили практически две шайбы. И я считаю, что если бы мы не пропустили второй гол в раздевалку, то не было бы такой нервной концовки, нервного третьего периода. Гол «в раздевалку» добавил «Сибири» психологической уверенности. Они нашли в себе силы атаковать и 3:2, когда в радиусе одного броска — сложно. Мы знали, что будет нелегко в третьем периоде. 18 блокированных бросков в третьем периоде нашими ребятами — я перед ними шляпу снимаю, как говорится. Горд за ребят. Аккуратнее со словами буду, но они молодцы», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 11 октября 2022
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