Федерация хоккея Канады объявила об уходе президента организации после ряда секс-скандалов

Федерация хоккея Канады на официальном сайте объявила об уходе президента организации Скотта Смита.

Отмечается, что в отставку уйдёт весь совет директоров, они согласились покинуть организацию. Члены совета сообщили, что они продолжат исполнять свои обязанности — до момента, пока не определится новый состав. Кроме того, они не собираются проходить процедуру переизбрания.



Руководить федерацией будет временный управляющий комитет, который создадут специально до времени, пока не назначат нового президента организации.



Отметим, что ранее в отставку ушла Андреа Скиннер, временно исполнявшая обязанности председателя правления организации. Также от федерации отвернулись многие спонсоры после ряда секс-скандалов.

Напомним, в последние несколько месяцев активно обсуждались две истории, связанные с молодёжными чемпионатами мира в 2003 и 2018 годах. Хоккеисты сборной Канады, как следует из полицейских отчётов, совершали групповые изнасилования, жертвами которых становились молодые женщины.



Эти факты долгое время скрывались руководством национальной федерации, так что теперь проводится масштабная полицейская проверка, в ходе которой должны установить всех виновных.