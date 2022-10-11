«Надо думать своей головой». Главный тренер «Сибири» высказался о неудачной серии клуба

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом».



«Хотел бы поздравить команду «Адмирал» с заслуженной победой. Они больше хотели, играли очень просто, но эффективно. У нас, к сожалению, часть специалистов позволяли себе выйти провести игру, а не выигрывать матч, не выгрызать его. Благодарен тем парням, кто бился до конца, лез. Моменты были, могли сравнять, но, к сожалению, соперник более чётко и более грамотно сыграл в обороне. Очень самоотверженно, много блокированных бросков у них, что не скажешь о нашей команде. Как правило: результат на табло.



Во втором периоде эмоций не хватило? Я их дать не могу. Люди сами себя тоже должны мотивировать, коль считают себя профессиональными игроками, обязаны это делать сами. И эмоции доставать, и характер выковывать — это должны люди сами делать. Надеяться только на тренерский штаб, что они расскажут и покажут, в какой ситуации как играть, это мы можем, но ситуация в хоккее очень быстро меняется, на все действия соперника ответы дать не сможешь. Надо думать своей головой. Готовили к тому, что будет сложный матч, но не до всех достучались, к сожалению. Не сказал бы, что во втором периоде провалились, соперник просто больше бросал. Где-то мы справились с тем, чтобы не дать им сделать наложение. Сами попытались сделать. В принципе, и гол забили неплохой, закопали. Надо с первых минут начинать играть в примерно такой хоккей, какой продемонстрировали в концовке третьего периода», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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