Форвард «Сибири» высказался о поражении в матче с конкурентом — «Адмиралом»

Нападающий «Сибири» Вячеслав Литовченко прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом».



«Самая малозабивающая команда забросила три шайбы одной из самых малопропускающих? Случаются такие матчи. Наши микроошибки приводили к голам. Так получилось, что пропустили три шайбы. Ничего не ставило в ступор, были моменты. Просто не реализовали свои моменты. В течение встречи они были. При счёте 2:3 два момента. Думаю, практически стопроцентных. Мы их не забиваем и из-за этого проигрываем. Да, в последнее время много поражений. Мы немножко упустили этот момент, но сейчас всё в наших силах исправить и перейти на положительную сторону и выигрывать в матчах.



«Адмирал» наступает на пятки? Да там все наступают на пятки. Плотная таблица. И каждая встреча важна, за каждую команду дают два очка. Безусловно, понимали, что нельзя проигрывать «Адмиралу» — он один из конкурентов наших. Но, к сожалению, сегодня проиграли.



Что помогло не расклеиться в третьем периоде? А почему мы должны были расклеиться? Счёт в конце второго периода 1:3, мы забили «в раздевалку» гол: 2:3. Мы понимали, что одна шайба всё перевернёт. Мы шли вперёд, создавали моменты, но не реализовали.



Как оценю игру команды на вбрасывании? Каждую встречу ситуации меняются. Центральные работают над этим компонентом. Думаю, что потихоньку стараемся исправлять ситуацию, прибавлять и больше выигрывать. Плюс не всегда всё от центрального зависит, очень много бывает нейтральных шайб, которые играет вся пятёрка», — передаёт слова Литовченко корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Новость по теме «Адмирал» нанёс «Сибири» четвёртое поражение в пяти матчах