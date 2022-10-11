Главный тренер «Барыса» высказался после разгромного поражения от «Куньлуня» со счётом 0:5

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал разгромное поражение в матче с «Куньлунь Ред Стар». Астанинская команда пропустила пять шайб и не смогла распечатать ворота китайского коллектива. Один из голов был пропущен после кошмарной ошибки голкипера «Барыса» Юлиуса Гудачека.



«Не знаю, сложно комментировать такой матч. «Куньлунь» в первом периоде сделал результат и два периода уверенно играл в обороне. Соперник наказал нас за ошибки, которые мы допускали на протяжении всего матча. Не сработали ни по плану, ни по тактике. «Куньлунь» был быстрее и выиграл все единоборства. Практически всё, что летело, залетало. Надеюсь, нам это будет хорошим уроком и такой игрой, на которую мы правильно отреагируем.



Насколько «Куньлунь» может стать примером для нашей команды? Мы тоже так умеем играть. Но, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет такого высокого среднего уровня, за счёт чего можем это делать. Либо играем, как с Казанью, где тренеру противоположной команды можно было задать такой же вопрос, либо как сегодня.



Как реагирует команда на такие шайбы, как сегодня? Естественно, я не буду критиковать вратарей. Они на то и вратари. Когда у команды что-то идёт, они стеной стоят и дают возможность исправить ошибки. Но не всегда получается. Сегодня команда не выдержала.



Держит ли команда удар? Когда-то держит, когда-то — нет. Сегодня не выдержала. Какие положительные моменты вынести? Могу сказать, что у нас есть молодые ребята. Они талантливые и перспективные. Не всегда они получают много времени. Сегодня в третьем периоде они неплохо сыграли в атаке. Понятно, вся оборона сыграла плохо. В атаке, кроме молодых ребят, мало кто создавал угрозы и моменты. Это хороший и позитивный момент», — приводит слова Скабелки «Шайба.kz».