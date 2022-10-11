«Трактор» прервал шестиматчевую победную серию «Нефтехимика», Проскуряков оформил шат-аут

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
За первые два периода команды не смогли распечатать ворота друг друга. На 45-й минуте Альберт Яруллин точным броском вывел челябинцев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Адам Альмквист и Сергей Шумаков. 35-летний Илья Проскуряков оформил второй шат-аут в сезоне.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что «Трактор» прервал серию из пяти поражений. В то же время «Нефтехимик» впервые проиграл после шести победных встреч подряд.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Сочи». «Трактор» примет «Сибирь». Оба матча состоятся 13 октября.
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