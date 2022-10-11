Емелин грубо «впечатал» Бардакова в борт и получил две минуты. Форварда увели в раздевалку

В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором СКА принимает минское «Динамо». К середине третьего периода счёт равный — 2:2.

На последней минуте второго игрового отрезка защитник минчан Алексей Емелин жёстко влетел в нападающего СКА Захара Бардакова. Форвард пытался увернуться от силового приёма, однако этого сделать не удалось — хоккеист после удара влетел бедром в борт. Судьи приняли решение выписать Емелину за такую грубую игру минимальное удаление — на две минуты. Бардаков, в свою очередь, долго не мог подняться со льда, а потом только с помощью медперсонала хромая ушёл в раздевалку.

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