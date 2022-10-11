«Спартак» всухую уступил «Витязю», потерпев четвёртое поражение в пяти матчах

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал подольский «Витязь». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Основное время матча прошло без голов, несмотря на солидную статистику по броскам: «Спартак» за 60 минут нанёс 30 бросков, «Витязь» — 36. Победу же своей команде в овертайме принёс гол Кирилла Рассказова. Максим Дорожко оформил шат-аут.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Балашихе сыграет с ЦСКА. «Спартак» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 13 октября.