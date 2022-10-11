СКА одержал седьмую победу подряд, в овертайме переиграв минское «Динамо»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0).

На шестой минуте Александр Волков вывел санкт-петербургскую команду вперёд. На восьмой минуте Павел Варфоломеев сравнял счёт. На 36-й минуте Джон Гилмор, реализовав численное большинство, во второй раз поразил ворота СКА. На 43-й минуте Игорь Ожиганов восстановил равенство в счёте. Победу СКА в овертайме принёс гол Василия Глотова.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве сыграет со «Спартаком». СКА в Ярославле встретится с «Локомотивом». Оба матча состоятся 13 октября.