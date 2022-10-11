СКА одержал седьмую победу подряд, в овертайме переиграв минское «Динамо»
Поделиться
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2022, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
1:0 Волков (Бардаков, Пыленков) – 05:55 (5x5) 1:1 Варфоломеев (Спунер, Емелин) – 07:01 (5x5) 1:2 Гилмор (Спунер, Варфоломеев) – 35:55 (5x4) 2:2 Ожиганов (Галимов, Никишин) – 42:52 (5x5) 3:2 Глотов (Жафяров) – 61:44 (3x3)
На шестой минуте Александр Волков вывел санкт-петербургскую команду вперёд. На восьмой минуте Павел Варфоломеев сравнял счёт. На 36-й минуте Джон Гилмор, реализовав численное большинство, во второй раз поразил ворота СКА. На 43-й минуте Игорь Ожиганов восстановил равенство в счёте. Победу СКА в овертайме принёс гол Василия Глотова.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве сыграет со «Спартаком». СКА в Ярославле встретится с «Локомотивом». Оба матча состоятся 13 октября.
Комментарии
- 11 октября 2022
-
21:58
-
21:47
-
21:32
-
21:23
-
21:16
-
21:00
-
20:57
-
20:36
-
20:33
-
20:25
-
20:16
-
19:40
-
19:31
-
19:13
-
19:05
-
19:00
-
18:57
-
18:49
-
18:31
-
18:20
-
17:57
-
17:52
-
17:13
-
17:00
-
16:48
-
16:22
-
15:55
-
15:28
-
14:50
-
14:36
-
14:26
-
13:56
-
13:25
-
13:15
-
13:09
Партнерский контент