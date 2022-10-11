Канадский хоккеист — об увиденном в СССР: я думал: «Как эти бедняги вообще выживают?»

Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито рассказал о своих впечатлениях об СССР во время серии московских матчей Суперсерии 1972 года. Он вспомнил момент, когда пошёл в магазин и столкнулся со сложностями в покупке продуктов.
«Помню, как пошёл на прогулку вместе с Уэйном Кэшменом и увидел очередь перед магазином. Он открывался в 10 утра и закрывался в полдень. Если ты успел купить молоко, хлеб или что тебе ещё было нужно, отлично. Но в 12 дня они закрывали двери. Если ты не купил, что тебе нужно, — увы. Помню, думал: «Какого чёрта? Как эти бедняги вообще выживают?» — приводит слова Эспозито CBS Sports.
Отметим, что осенью-2022 исполняется 50 лет с великой Суперсерии-1972. О впечатлениях других канадцев от России можно прочитать в нашем материале:
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