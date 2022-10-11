Р. Ротенберг: СКА будет стремиться к тому, чтобы не удаляться вообще

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды в матче с минским «Динамо» (3:2 ОТ).

«У Минска канадский тренер, всегда интересно играть против этого соперника. Они по-разному играют, бывает — очень активно, сегодня — более пассивно, в обороне. У них было много свежей крови, много молодых, и они здорово сыграли. Надо отдать должное сопернику, они создали много сложностей, которые нам пришлось преодолевать. Но мы растём на таких играх, такие матчи нужны для развития команды. Благодарны сопернику, нам пришлось включать максимальные скорости. Наши ребята приняли этот вызов и добавили в нужный момент.

Удаления нужно исключить. Лучшее меньшинство — игра без удалений. Удаляться нельзя, но бывают разные игровые ситуации. Фол последней надежды, где игра на команду. Игроки принимают решения по ситуации. У нас впереди много работы, в том числе по игровой дисциплине. Есть дешёвые удаления, а есть удаления на команду. Но в то же время любое удаление — негатив, потому что можно доработать ногами и не удаляться. Будем стремиться к тому, чтобы не удаляться вообще», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.