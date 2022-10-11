Р. Ротенберг рассказал о причинах отсутствия канадца Гранта в составе СКА на матч
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы команды в матче с минским «Динамо» (3:2 ОТ) объяснил, почему канадский защитник Алекс Грант пропустил встречу.
«Грант? У нас конкуренция, есть и другие ребята, которые сегодня не играли. В это же время на следующий матч любой может выйти. Это внутренняя кухня, мы её не разглашаем.
Надо более ответственно относиться к голевым моментам, оттачиваем это на тренировках, разговариваем с игроками. Надо больше бросать, мы в лучших играх бросаем 45 раз. Но в то же время забили важнейшие голы бросками с ходу. Будем на этом примере готовиться к следующим играм. Нам есть над чем работать, оттачиваем нашу систему», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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