Никишин: канадцы минского «Динамо» ничем не удивили, кроме того, что знают маты на русском

Российский защитник СКА Александр Никишин поделился эмоциями после победы во встрече с минским «Динамо» (3:2 ОТ) и рассказал о планах команды. Санкт-петербургский клуб не проигрывает уже семь матчей подряд.

«Сложная игра. Нужные голы забили, вратарь подтащил. Будем идти дальше, продлевать серию побед. Канадцы минского «Динамо» ничем не удивили, кроме того, что знают маты на русском», — передаёт слова Никишина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0).