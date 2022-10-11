Самонов: СКА сейчас — главный раздражитель, все хотят обыграть нас
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Голкипер СКА Александр Самонов высказался после победы в матче с минским «Динамо» (3:2 ОТ).
«Тяжёлая, вязкая игра. Проявили волю к победе, победили. Слава богу. Гол в меньшинстве — бросок был с убойной позиции, но всегда надо оставлять себе шансы. Тяжёлый момент, он ещё и с лёту попал.
СКА сейчас все команды разбирают, все хотят обыграть нас. Мы на данный момент — главный раздражитель. Поэтому в последнее время такие тяжёлые, вязкие игры.
Момент, когда я потерял клюшку? Мы с ребятами договорились, что они мне свои клюшки не отдают. Смысл игрока выключать из игры, я лучше так сыграю. А если бы я оставил клюшку в ногах у нападающего Минска, мне бы дали две минуты», — передаёт слова Самонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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