Самонов: СКА сейчас — главный раздражитель, все хотят обыграть нас

Голкипер СКА Александр Самонов высказался после победы в матче с минским «Динамо» (3:2 ОТ).

«Тяжёлая, вязкая игра. Проявили волю к победе, победили. Слава богу. Гол в меньшинстве — бросок был с убойной позиции, но всегда надо оставлять себе шансы. Тяжёлый момент, он ещё и с лёту попал.

СКА сейчас все команды разбирают, все хотят обыграть нас. Мы на данный момент — главный раздражитель. Поэтому в последнее время такие тяжёлые, вязкие игры.

Момент, когда я потерял клюшку? Мы с ребятами договорились, что они мне свои клюшки не отдают. Смысл игрока выключать из игры, я лучше так сыграю. А если бы я оставил клюшку в ногах у нападающего Минска, мне бы дали две минуты», — передаёт слова Самонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.