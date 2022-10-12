Ice Girl заигрывала с фанатами, Зиньковский следил с трибуны. «Спартак» — «Витязь»: фото

В Москве 11 октября на стадионе «Мегаспорт» состоялся очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал подольский «Витязь». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Основное время матча прошло без голов, несмотря на солидную статистику по броскам: «Спартак» за 60 минут нанёс 30 бросков, «Витязь» — 36. Победу же своей команде в овертайме принёс гол Кирилла Рассказова. Максим Дорожко оформил шат-аут.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Витязь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Балашихе сыграет с ЦСКА. «Спартак» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 13 октября.
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