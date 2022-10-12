Панарина признали лучшим распасовщиком в НХЛ по версии Daily Faceoff

30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим распасовщиком согласно анализу, проведённому порталом Daily Faceoff.

В выборку попали 18 хоккеистов, а основой анализа послужили их статистические данные в прошлом сезоне. Таким образом, вторым в вышеупомянутом рейтинге стал 29-летний канадский форвард Джонатан Юбердо, сменивший в межсезонье «Флориду Пантерз» на «Калгари Флэймз». Замкнул тройку Митчелл Марнер из «Торонто Мэйпл Лифс».

Примечательно, что в топ-18 оказался ещё один российский хоккеист – это нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Он занял девятое место в рейтинге.

Подробная раскладка по статистическим данным пяти лучших игроков представлена в таблице ниже.

Полную версию можно посмотреть на Daily Faceoff.