Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарина признали лучшим распасовщиком в НХЛ по версии Daily Faceoff

Панарина признали лучшим распасовщиком в НХЛ по версии Daily Faceoff
Комментарии

30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим распасовщиком согласно анализу, проведённому порталом Daily Faceoff.

В выборку попали 18 хоккеистов, а основой анализа послужили их статистические данные в прошлом сезоне. Таким образом, вторым в вышеупомянутом рейтинге стал 29-летний канадский форвард Джонатан Юбердо, сменивший в межсезонье «Флориду Пантерз» на «Калгари Флэймз». Замкнул тройку Митчелл Марнер из «Торонто Мэйпл Лифс».

Примечательно, что в топ-18 оказался ещё один российский хоккеист – это нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Он занял девятое место в рейтинге.

Подробная раскладка по статистическим данным пяти лучших игроков представлена в таблице ниже.

Полную версию можно посмотреть на Daily Faceoff.

ИгрокКомандаОбщее число голевых передачПроцент первых голевых передачПередач за игруПередач под голевой моментПередач под бросокПередач под давлением
1.Артемий Панарин«Нью-Йорк Рейнджерс»7431%57421
2.Джонатан Юбердо«Калгари Флэймз»8522%8573
3.Митчелл Марнер«Торонто Мэйпл Лифс»6235%1131135
4.Джонни Годро«Коламбус Блю Джекетс»7549%152357
5.Джек Хьюз«Нью-Джерси Дэвилз»3033%18221528
...........................
9.Евгений Кузнецов«Вашингтон Кэпиталз»5424%24312531
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022