Панарина признали лучшим распасовщиком в НХЛ по версии Daily Faceoff

30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим распасовщиком согласно анализу, проведённому порталом Daily Faceoff.
В выборку попали 18 хоккеистов, а основой анализа послужили их статистические данные в прошлом сезоне. Таким образом, вторым в вышеупомянутом рейтинге стал 29-летний канадский форвард Джонатан Юбердо, сменивший в межсезонье «Флориду Пантерз» на «Калгари Флэймз». Замкнул тройку Митчелл Марнер из «Торонто Мэйпл Лифс».
Примечательно, что в топ-18 оказался ещё один российский хоккеист – это нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Он занял девятое место в рейтинге.
Подробная раскладка по статистическим данным пяти лучших игроков представлена в таблице ниже.
Полную версию можно посмотреть на Daily Faceoff.
|№
|Игрок
|Команда
|Общее число голевых передач
|Процент первых голевых передач
|Передач за игру
|Передач под голевой момент
|Передач под бросок
|Передач под давлением
|1.
|Артемий Панарин
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|74
|31%
|5
|7
|4
|21
|2.
|Джонатан Юбердо
|«Калгари Флэймз»
|85
|22%
|8
|5
|7
|3
|3.
|Митчелл Марнер
|«Торонто Мэйпл Лифс»
|62
|35%
|11
|3
|11
|35
|4.
|Джонни Годро
|«Коламбус Блю Джекетс»
|75
|49%
|15
|2
|3
|57
|5.
|Джек Хьюз
|«Нью-Джерси Дэвилз»
|30
|33%
|18
|22
|15
|28
|...
|...
|...
|...
|...
|...
|...
|...
|...
|9.
|Евгений Кузнецов
|«Вашингтон Кэпиталз»
|54
|24%
|24
|31
|25
|31
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