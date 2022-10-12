Василевский отметился ярким спасением щитком после броска в упор в матче с «Рейнджерс»

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». После первого периода счёт в матче не открыт – 0:0.
28-летний российский голкипер «молний» Андрей Василевский уже в первой двадцатиминутке сумел изрядно помочь своей команде – ему удалось отразить щитком бросок в упор от форварда «синерубашечников» Криса Крайдера, который не сумел отправить шайбу в ворота даже с добивания. Отметим, что за первый период на счету Андрея уже 14 спасений.
Видео доступно в Telegram-канале «Хоккей без зрителей».
В прошлом регулярном чемпионате НХЛ Василевский принял участие в 63 матчах, в которых в среднем отражал 91,6% бросков, пропуская 2,49 шайбы за игру.
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