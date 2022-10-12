Кравцов получил травму в первой игре сезона за «Рейнджерс». Он провёл лишь две смены

22-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов весьма неудачно начал регулярный чемпионат НХЛ сезона-2022/2023.

В дебютной игре сезона с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (1:0, идёт 2-й период) Кравцов получил повреждение в столкновении у борта с защитником «молний» Виктором Хедманом. И, хотя, само столкновение не предвещало никаких травм, российский форвард не сумел продолжить матч и не появился на льду во втором периоде. Виталий успел провести лишь две смены, суммарно отыграв 1 минуту 28 секунд.

Как отмечает журналистка New York Post Молли Уолкер в «Твиттере», Кравцов не может продолжить игру из-за травмы верхней части тела.

Видео доступно в Telegram-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, за свою заокеанскую карьеру Виталий Кравцов провёл 20 матчей за «Рейнджерс» в сезоне-2020/2021. Тогда ему удалось отметиться двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при показателе полезности «-6».