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Никита Кучеров – автор первого очка в сезоне НХЛ среди россиян

Никита Кучеров – автор первого очка в сезоне НХЛ среди россиян
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Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в первом матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит в эти минуты на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).

На десятой минуте второго периода Кучеров ассистировал Стивену Стэмкосу, после чего счёт стал равным — 1:1. «Тампа» уступала менее шести минут после шайбы Мики Зибанеджада.

Напомним, автор шайбы «Тампы», 32-летний канадский форвард Стивен Стэмкос, вписал своё имя в историю клуба. Для него это уже 15-й сезон в НХЛ. По их количеству он обошёл легендарного Венсана Лекавалье, который провёл за «Лайтнинг» на один сезон меньше и ранее являлся рекордсменом клуба по этому показателю.

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