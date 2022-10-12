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Сергачёв помог Василевскому в игре «Рейнджерс», остановив клюшкой бросок в пустые ворота

Сергачёв помог Василевскому в игре «Рейнджерс», остановив клюшкой бросок в пустые ворота
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В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». После второго периода счёт в матче равный – 1:1.

Отличный шанс выйти вперёд имели хоккеисты «Рейнджерс» в конце второго периода при игре в большинстве. Однако планам поразить пустые ворота «молний» форварду Крису Крайдеру помешал российский защитник Михаил Сергачёв, заблокировавший бросок своей клюшкой, после чего в игру успел вступить вратарь «Тампы» Андрей Василевский.

Видео доступно в Telegram-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в прошлом сезоне Сергачёв принял участие в 78 встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Тампу-Бэй», в которых набрал 38 (7+31) очков при показателе полезности «+6».

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