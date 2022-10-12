Панарин помог реализовать удаление Наместникова в игре с «Тампой», набрав 1-е очко

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Идёт третий период, в счёте ведут хозяева – 2:1.

На шестой минуте заключительной двадцатиминутки хоккеистам «синерубашечников» удалось выйти вперёд в счёте благодаря заброшенной шайбе шведского нападающего Мики Зибанеджада, которому роскошный пас отдал российский коллега по амплуа Артемий Панарин. Таким образом, им удалось реализовать численное преимущество после удаления в составе «Тампы» Владислава Наместникова – на это им потребовалось лишь 12 секунд.

Видео доступно в Telegram-канале «Хоккей без зрителей».

Для Панарина это результативное действие стало первым в текущем сезоне и 570-м (187+383) за карьеру в НХЛ.