«Рейнджерс» победили «Тампу». Панарин и Кучеров набрали первые очки в сезоне НХЛ

В ночь на 12 октября на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоялся матч стартовавшего регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.



«Рейнджерс» повели на 24-й минуте. В этот момент команда играла в меньшинстве, но, несмотря на это, Мика Зибанеджад использовал свободную зону, выкатился на Андрея Василевского и завершил эпизод точным броском. Однако этот счёт продержался менее шести минут: российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал первое очко в сезоне НХЛ среди россиян, ассистировав 32-летнему рекордсмену клуба по количеству сезонов Стивену Стэмкосу.



В третьем периоде «Нью-Йорк Рейнджерс» закрепил общее игровое преимущество двумя шайбами. На 46-й минуте игры результативную передачу на оформившего дубль Зибанеджада отдал Артемий Панарин (реализованное большинство), а на 51-й Баркли Гудроу завершил атаку с участием Райана Карпентера и Райана Линдгрена.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 36 сейвов, его соотечественник и визави из «Рейнджерс» Игорь Шестёркин – 26. Больше всего времени на льду из россиян провели Кучеров (23:53) и Сергачёв (23:37). Панарин отыграл 19 минут 52 секунды. Также в матче поучаствовали Владислав Наместников (9:25) и Виталий Кравцов (1:28).