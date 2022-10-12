Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» победили «Тампу». Панарин и Кучеров набрали первые очки в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» победили «Тампу». Панарин и Кучеров набрали первые очки в сезоне НХЛ
Комментарии

В ночь на 12 октября на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоялся матч стартовавшего регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

«Рейнджерс» повели на 24-й минуте. В этот момент команда играла в меньшинстве, но, несмотря на это, Мика Зибанеджад использовал свободную зону, выкатился на Андрея Василевского и завершил эпизод точным броском. Однако этот счёт продержался менее шести минут: российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал первое очко в сезоне НХЛ среди россиян, ассистировав 32-летнему рекордсмену клуба по количеству сезонов Стивену Стэмкосу.

В третьем периоде «Нью-Йорк Рейнджерс» закрепил общее игровое преимущество двумя шайбами. На 46-й минуте игры результативную передачу на оформившего дубль Зибанеджада отдал Артемий Панарин (реализованное большинство), а на 51-й Баркли Гудроу завершил атаку с участием Райана Карпентера и Райана Линдгрена.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2022, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Зибанеджад (Труба, Миллер) – 23:25 (4x5)   1:1 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 29:09 (5x3)   2:1 Зибанеджад (Панарин, Крайдер) – 45:11 (5x4)   3:1 Гудроу (Линдгрен, Карпентер) – 51:00 (5x5)

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 36 сейвов, его соотечественник и визави из «Рейнджерс» Игорь Шестёркин – 26. Больше всего времени на льду из россиян провели Кучеров (23:53) и Сергачёв (23:37). Панарин отыграл 19 минут 52 секунды. Также в матче поучаствовали Владислав Наместников (9:25) и Виталий Кравцов (1:28).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022