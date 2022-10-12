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Голевая передача Панарина в матче с «Тампой» стала для него 250-м очком за «Рейнджерс»

Голевая передача Панарина в матче с «Тампой» стала для него 250-м очком за «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал своё 250-е очко за «синерубашечников».

В ночь на 12 октября на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоялся матч стартовавшего регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

На 46-й минуте матча Панарин отдал голевой пас на Мику Зибанеджада. Эта передача и стала для него 250-м очком за клуб и помогла его команде одержать победу в напряжённом матче. Это единственное результативное действие Панарина в игре.

Ранее Панарин стал лучшим распасовщиком согласно анализу, проведённому порталом Daily Faceoff. В выборку попали 18 хоккеистов, а основой анализа послужили их статистические данные в прошлом сезоне.

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