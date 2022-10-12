Голевая передача Панарина в матче с «Тампой» стала для него 250-м очком за «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал своё 250-е очко за «синерубашечников».
В ночь на 12 октября на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоялся матч стартовавшего регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.
На 46-й минуте матча Панарин отдал голевой пас на Мику Зибанеджада. Эта передача и стала для него 250-м очком за клуб и помогла его команде одержать победу в напряжённом матче. Это единственное результативное действие Панарина в игре.
Ранее Панарин стал лучшим распасовщиком согласно анализу, проведённому порталом Daily Faceoff. В выборку попали 18 хоккеистов, а основой анализа послужили их статистические данные в прошлом сезоне.
- 12 октября 2022
-
06:41
-
06:37
-
06:28
-
06:03
-
05:10
-
04:54
-
04:34
-
04:34
-
04:00
-
03:45
-
03:34
-
02:54
-
02:29
-
02:08
- 11 октября 2022
-
23:57
-
23:51
-
23:31
-
23:15
-
23:07
-
23:02
-
22:45
-
22:38
-
22:33
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:11
-
21:58
-
21:47
-
21:32
-
21:23
-
21:16
-
21:00
-
20:57
-
20:36