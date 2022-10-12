Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вегас» на последних секундах вырвал победу у «Лос-Анджелеса»

«Вегас» на последних секундах вырвал победу у «Лос-Анджелеса»
Комментарии

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На 11-й минуте счёт открыл форвард хозяев Габриэль Виларди. Ассистировали ему Куинтон Байфилд и Алекс Иафалло. На 22-й минуте Джонатан Маршессо сравнял счёт с передачи Вильяма Карлссона.

Далее все голы были в третьем периоде. На 42-й минуте гости вышли вперёд после гола Джека Айкела с передач Чандлера Стивенсона и Райлли Смита. На 45-й минуте вновь сделал счёт равным Адриан Кемпе. Ему пасы отдали Анже Копитар и Шон Дурзи. Но через три минуты гости опять повели в счёте после гола Карлссона, которому голевые отдали Алекс Пьетранджело и Николя Руа. Сделал счёт равным Артур Калиев на 53-й минуте, но за 25 секунд до сирены Марк Стоун вырвал для гостей победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2022, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Виларди (Байфилд, Иафалло) – 10:36 (5x5)   1:1 Маршессо (Карлссон) – 21:41 (5x5)   1:2 Айкел (Стивенсон, Смит) – 41:27 (5x5)   2:2 Кемпе (Копитар, Дурзи) – 44:02 (5x5)   2:3 Карлссон (Пьетранджело, Руа) – 47:17 (5x4)   3:3 Калиев (Мур, Виларди) – 52:58 (5x5)   3:4 Стоун (Стивенсон, Пьетранджело) – 59:34 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022