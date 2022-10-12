«Вегас» на последних секундах вырвал победу у «Лос-Анджелеса»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
На 11-й минуте счёт открыл форвард хозяев Габриэль Виларди. Ассистировали ему Куинтон Байфилд и Алекс Иафалло. На 22-й минуте Джонатан Маршессо сравнял счёт с передачи Вильяма Карлссона.
Далее все голы были в третьем периоде. На 42-й минуте гости вышли вперёд после гола Джека Айкела с передач Чандлера Стивенсона и Райлли Смита. На 45-й минуте вновь сделал счёт равным Адриан Кемпе. Ему пасы отдали Анже Копитар и Шон Дурзи. Но через три минуты гости опять повели в счёте после гола Карлссона, которому голевые отдали Алекс Пьетранджело и Николя Руа. Сделал счёт равным Артур Калиев на 53-й минуте, но за 25 секунд до сирены Марк Стоун вырвал для гостей победу.
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