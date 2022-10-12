Нападающий СКА Глотов: не сказал бы, что против нас играют не очень сильные команды

Нападающий СКА Василий Глотов прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (3:2 ОТ). Форвард стал автором победного гола в овертайме.
«Сегодня в нашей маленькой эстафете я бежал последний рубеж с палочкой. Если просить тренеров держать меня до конца матча на скамейке, а потом выпускать, то я просто замёрзну столько сидеть. Надо раньше решать исход матча и делать задел в первом и во втором периодах. Мы это умеем. Что касается тяжёлых последних матчей, на нас тройной настрой. Не сказал бы, что против нас играют не очень сильные команды.
Мы хотим выигрывать заранее с большим преимуществом, но в плей-офф будут тяжёлые игры, нужно уметь гол в конце забить. Отрабатываем сейчас это. Так получается, но у нас будут опыт и уверенность. Если всё лето не бегать, а осенью начать, то марафон не пробежишь. Если всё лето готовиться, то осенью легче будет. Так во всём. Правильно кушать не начнёшь с первого дня. Нужно переходить на питание несколько месяцев. У нас то же самое», — цитирует форварда «РИА Новости».
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