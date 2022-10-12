Юрзинов-ст.: сегодня Санкт-Петербург — это хоккейный лидер России, я восхищён

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов-старший восхищён развитием хоккея в Санкт-Петербурге.

«Честно скажу, восхищён не столько уникальным результатом СКА, ведь очки — это дело наживное и большие клубы считают их весной. Восхищён прежде всего той хоккейной атмосферой, которую увидел в СКА, во всех командах армейской вертикали, в Санкт-Петербурге в целом. Питер — город хоккея, и он кипит!



В своё время ещё в СССР мы очень многое сделали для того, чтобы Москва и её пригород Новогорск стали хоккейным центром страны. Но по большому счёту вся эта история осталась в XX веке. Сегодня хоккейный лидер России — это Санкт-Петербург. И я надеюсь, что многие исторические центры — например, Москва, Омск, Челябинск, Казань, Уфа, Ярославль — будут стремительно подтягиваться.

В чём проявляется лидерство Санкт-Петербурга? Современнейшая хоккейная инфраструктура — это первое. Создание вокруг хоккея атмосферы праздника и аншлагов — это второе. Специальная работа с молодёжью, её привлечение как на лёд, так и на трибуны — это третье. Вот я вернулся домой — а в глазах счастливые детские лица, которые болеют хоккеем и своими командами. Честно скажу, побывав в Санкт-Петербурге, помолодел душой. Я уже работал в СКА в середине прошлого десятилетия, во времена президента КХЛ Александра Медведева. С тех пор армейцы сделали огромный шаг вперёд и только укрепили своё лидерство», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.

Питерский клуб с 33 очками занимает первое место в КХЛ, опережая московское «Динамо» на семь очков.