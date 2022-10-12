Юрзинов-ст.: одна из традиций советского хоккея — доверять молодёжи, и в СКА это работает

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов-старший рассказал о причинах мощного старта питерского клуба в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Во-первых, в СКА очень качественно прошла предсезонная подготовка. Нагрузки были распределены точно, не было ни лёгкости, ни, наоборот, перегруженности. Отсюда стабильный ход команды — без спадов. Во-вторых, СКА выстроен в тактическом плане. Большой объём движения позволяет показывать современный, агрессивный хоккей и контролировать ход матчей. В-третьих, в СКА создана хоккейная пирамида из команд КХЛ, ВХЛ и МХЛ. В этой системе много качественных специалистов, налажен тренировочный процесс, в тактическом плане есть общие требования к игре каждой из команд. Отсюда большие возможности для безболезненной ротации игроков внутри этой пирамиды.



Благодаря этому в СКА не боятся доверять молодым хоккеистам, ставить их в первые звенья. В главную команду они приходят уже готовыми к определённой системе. Не пошло у Мичкова — сыграет Бучельников, а совсем рядом с ними ещё одна группа талантов. Одна из главных традиций советского хоккея — доверять молодёжи, подставлять её к самым опытным и мастеровитым игрокам. На каком-то этапе мы эту традицию, к сожалению, потеряли, но в Санкт-Петербурге она работает.

СКА выдал эту замечательную серию из 17 матчей прежде всего за счёт командной игры, выверенной работы штаба Романа Ротенберга. Но в индивидуальном плане каждый из хоккеистов СКА способен прибавить, а рост именно индивидуального мастерства обеспечит команде следующий шаг к вершине. Отрыв от соперников будет не семь-восемь очков, как сейчас, а ещё больше», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.

Питерский клуб с 33 очками занимает первое место в КХЛ, опережая московское «Динамо» на семь очков.