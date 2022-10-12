Буцаев — о третьем матче в сезоне со «Спартаком»: это похоже на серию плей-офф

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (1:0 ОТ).

«Когда играешь с одним соперником через день, это похоже на серию плей-офф. К очередной игре со «Спартаком» уже было понятно, что соперник не будет ничего менять, что мы не будем ничего менять. Это просто игра на терпение и выполнение того задания, которое было на игру. Может быть, мы были недостаточно агрессивны в завершающем броске. По моментам мы провели хорошую игру, много создали», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

«Витязь» и «Спартак» провели между собой третий матч за девять дней. Во всех трёх матчах победу праздновал подмосковный клуб. «Витязь» после 17 проведённых матчей имеет на своём счету 23 очка и занимает третье место в таблице Западной конференции.