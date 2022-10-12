Разин: с детства отец учил, если над тобой кто-то смеётся, надо посмеяться вместе с ними

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин ответил на вопрос о критике со стороны болельщиков и его реакции в соцсетях.

«У каждого человека есть своё мнение, и я не могу быть для всех хорошим. Это нормально! По возможности стараюсь ответить на те претензии или недовольство, которые высказываются. Благо есть где, есть свой, скажем так, рупор. Почему это делаю? Иногда нужно отвлечься от текущих дел, перезагрузиться, а тут есть такая отличная возможность поспорить. Причём я не отвечаю грубо, не посылаю людей, а спокойно объясняю. Ну а что, было бы лучше, если бы я закрывался от всех и молчал? Да, возможно, непосредственно те, кто критикует меня, и не поймут, не примут мой ответ. Но ведь эту информацию читают и другие болельщики «Северстали», а им тоже интересно знать, что происходит в команде, клубе. Тем более этих людей гораздо больше, чем тех, кто пишет гадости.

Как началось моё общение с болельщиками в соцсетях? Началось всё со знаменитого интервью Евгения Лапенкова, который раскритиковал меня. Потом был Роман Людучин, который даже вызывал на бой. Поэтому я создал свою страницу в одной, ныне запрещённой, социальной сети, чтобы показать болельщикам, что не бью хоккеистов, умею выражать свои мысли в буквы и расставить их по порядку. Наконец, что с грамматикой у меня не всё так плохо, как была в школе «четвёрка» по русскому языку, так и пишу на неё, иногда допуская ошибки. А дальше всё завертелось. Позже ещё открыл и телеграм-канал. Где-то отвечаю в шуточной форме, где-то, наоборот, серьёзно, чтобы донести до людей правду. И вижу, что болельщикам это интересно, не случайно у меня достаточно подписчиков, для хоккея это точно хорошие цифры. Почему не стесняюсь шутить в постах? Потому что я – такой, могу подколоть, стараюсь с юмором относиться к жизни, ведь без него тяжело.

С самого детства отец учил меня, что нужно уметь посмеяться на собой. Это нормальное явление. Поэтому ещё с тех пор мне заложили, что, если над тобой кто-то смеётся, надо посмеяться вместе с ними», — приводит слова Разина Betonmobile.ru.