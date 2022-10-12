За какой клуб НХЛ вы будете болеть в сезоне-2022/2023?
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Начался новый сезон-2022/2023 Национальной хоккейной лиги, по этому поводу «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «За какой клуб НХЛ вы будете болеть в сезоне-2022/2023?»
Регулярный сезон НХЛ стартовал вынесенными матчами в Праге 7 и 8 октября между командами «Нэшвилл» и «Сан-Хосе». В обоих матчах победу одержали «хищники» — 4:1, 3:2.
12 октября «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одержал победу со счётом 3:1. «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем стадионе встречался с «Вегас Голден Найтс», шайба Марка Стоуна на последней минуте матча принесла победу «золотым рыцарям».
Завтра ночью 13 октября сезон начнёт действующий чемпион «Колорадо Эвеланш» матчем на своей площадке с «Чикаго Блэкхоукс».
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