На 72-м году жизни скончался один из самых популярных омских хоккеистов Станислав Рубан

12 октября в возрасте 71 года ушёл из жизни один из самых популярных омских игроков 70-х годов Станислав Рубан, об этом сообщили в пресс-службе «Авангарда».

В сезонах-1970/1980 он выступал за омские команды «Каучук», «Химик» и «Шинник». Провёл около 400 матчей, в которых забросил 114 шайб. В чемпионате 1972/1973 хоккеист забросил 20 шайб, а в декабре 1973 года был самым результативным игроком команды в матчах за звание чемпиона РСФСР, отличившись трижды в четырёх играх.

После завершения карьеры играл на первенство города за «Шинник». Работал тренером в СК «Шинник», СК «Авангард». Воспитал известного нападающего Александра Нестерова – двукратного чемпиона страны, обладателя Кубка европейских чемпионов.

«Приносим искренние соболезнования родным и близким Станислава Григорьевича», — говорится в сообщении официального телеграм-канала «Авангарда».