Вратарь «Спартака» Красиков: выйдешь разгильдяйничать — грустный уедешь домой с лукошком

Вратарь «Спартака» Алексей Красиков подвёл итоги матча с «Витязем» (0:1 ОТ). Голкипер вышел на лёд со стартом третьего периода, заменив травмированного вратаря Патрика Рыбара.

«Что случилось с Рыбаром? Точно не могу сказать. Мне сказали, что нужно выходить и помогать команде, я это сделал. К сожалению, мы проиграли в овертайме, но все старались победить и забить гол. Для меня не имеет значения, когда выходить. Ты должен выйти и играть, будь у тебя две или пять минут до конца. Мы — профессионалы, это наша работа, и мы получаем от неё удовольствие. Нужно выложиться на максимум за то время, что тебе дают. Патрик замечательно сегодня провёл два периода, он прекрасно помог команде.

За девять дней «Спартак» трижды проиграл «Витязю»? Все матчи были плотными, за исключением первого, где игра у нас немного не пошла. Каждый мог победить. Неважно, какой соперник – проигрывать всегда неприятно. Мы считаем, что на все команды надо настраиваться. Выйдешь разгильдяйничать – грустный уедешь домой с лукошком. Мы – стойкая команда, из любой ситуации найдём выход. Держимся все вместе единым кулаком!» — цитирует голкипера «РБ Спорт».